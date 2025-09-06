NFL: ¿Cuándo y Dónde ver el Pittsburgh Steelers vs NY Jets?

Los Steelers visitan la Gran Manzana para su debut en la temporada 2025-2026, Rodgers vuelve a New York tras su paso por los Jets

Marcos Olvera García
6 de Septiembre de 2025
Los Jets reciben a los Steelers en la semana uno de la NFL
Los Jets reciben a los Steelers en la semana uno de la NFL | RÉCORD

La temporada 2025-2026 de la NFL ha comenzado y en los clásicos juegos del domingo por la mañana, los Pittsburgh Steelers viajan a la Gran Manzana para abrir la temporada enfrentando a los New York Jets.

Los Steelers, que bajo el mando de Mike Tomlin no han tenido una temporada perdedora, buscan su sexta arranque con victoria en los últimos años, en las temporadas pasadas (en la semana inaugural) han vencido a rivales como los Buffalo Bills, New York Giants, Cincinnati Bengals, Cleveland Browns y los Atlanta Falcons.

Por su parte, los New York Jets quieren ganar su segundo encuentro inaugural en los últimos cinco años, donde han perdido tres y (hasta el momento) solo han ganado uno.

Los Steelers buscarán un lugar en una de las divisiones más complicadas en la Conferencia Americana, donde comparten lugar con los Baltimore Ravens, los Cincinnati Bengals y los Cleveland Browns. Los Jets buscan un lugar en postemporada enfrentando a los Miami Dolphins, los New England Patriots y los Buffalo Bills.

¿Cuándo y dónde ver el Steelers vs Jets?

día:Domingo 7 de septiembre
hora:11:00 hrs CDMX
Lugar:MetLife Stadium NY
Transmisión:Fox Sports

TE PUEDE INTERESAR

Cleveland Browns aseguran a Quinshon Judkins con contrato millonario garantizado

Browns | 06/09/2025

Cleveland Browns aseguran a Quinshon Judkins con contrato millonario garantizado
Micah Parsons fue catalogado como cuestionable con Green Bay

Packers | 06/09/2025

Micah Parsons está en duda para debut de Packers
Así fue la agresión hacía Travis Kelce

Chiefs | 05/09/2025

Travis Kelce es golpeado por defensivo de los Chargers en la semana 1
Te recomendamos
Cleveland Browns aseguran a Quinshon Judkins con contrato millonario garantizado
NFL
Pittsburgh Steelers

LO ÚLTIMO

 