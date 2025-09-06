NFL: ¿Cuándo y Dónde ver el Pittsburgh Steelers vs NY Jets?

La temporada 2025-2026 de la NFL ha comenzado y en los clásicos juegos del domingo por la mañana, los Pittsburgh Steelers viajan a la Gran Manzana para abrir la temporada enfrentando a los New York Jets.

Los Steelers, que bajo el mando de Mike Tomlin no han tenido una temporada perdedora, buscan su sexta arranque con victoria en los últimos años, en las temporadas pasadas (en la semana inaugural) han vencido a rivales como los Buffalo Bills, New York Giants, Cincinnati Bengals, Cleveland Browns y los Atlanta Falcons.

Por su parte, los New York Jets quieren ganar su segundo encuentro inaugural en los últimos cinco años, donde han perdido tres y (hasta el momento) solo han ganado uno.

Los Steelers buscarán un lugar en una de las divisiones más complicadas en la Conferencia Americana, donde comparten lugar con los Baltimore Ravens, los Cincinnati Bengals y los Cleveland Browns. Los Jets buscan un lugar en postemporada enfrentando a los Miami Dolphins, los New England Patriots y los Buffalo Bills.

¿Cuándo y dónde ver el Steelers vs Jets?