¿Golpes en la NFL? Calentamiento del Giants vs Commanders se pone 'violento'

Previo al duelo de la Semana 1, dos jugadores de los Gigantes llevaron las cosas al extremo

Aldo Martínez
7 de Septiembre de 2025
Pelea en juego de NFL
Pelea en juego de NFL | CAPTURA DE PANTALLA

La adrenalina y pasión por la NFL, están de regreso. Después de siete meses sin ver volar el ovoide, los New York Giants y los Washington Commanders, regresan a la acción en la Semana 1 del campeonato. Sin embargo, parece que la adrenalina excedió en dos de los novatos de la temporada.

@Giants

¿Pelea en la Semana 1?

En el calentamiento previo al duelo contralor Commanders, Jayden Daniels (Washington) y Malik Nabers (Giants), protagonizaron un momento ‘peculiar’ en el calentamiento, pues después de un par de sesiones, ambos se fueron a los golpes.

Sin embargo, todo quedó entre risas y juegos, ya que ambos son viejos compañeros y solo estaban jugando, lo que solo muestra el gran ambiente y amistad que hay entre múltiples jugadores de la NFL.

Arranca la NFL

El duelo entre Washington y New York, dará comienzo a las 11 (tiempo centro de México), desde el Estadio del Noroeste, casa de los Commanders, en lo que se espera sea un gran encuentro de la Conferencia Nacional.

@Commanders

TE PUEDE INTERESAR

Bill Belichick veta a los Patriots de las prácticas de North Carolina

Patriots | 07/09/2025

Bill Belichick veta a los Patriots de las prácticas de North Carolina
¿Cuándo y dónde ver el San Francisco vs Seattle?

49ers | 07/09/2025

NFL: ¿Cuándo y dónde ver el San Francisco vs Seattle?
Los Jets reciben a los Steelers en la semana uno de la NFL

Steelers | 06/09/2025

NFL: ¿Cuándo y Dónde ver el Pittsburgh Steelers vs NY Jets?
Te recomendamos
Pittsburgh Steelers vs New York Jets EN VIVO NFL Semana 1
NFL

LO ÚLTIMO

 