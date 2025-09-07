¿Golpes en la NFL? Calentamiento del Giants vs Commanders se pone 'violento'

La adrenalina y pasión por la NFL, están de regreso. Después de siete meses sin ver volar el ovoide, los New York Giants y los Washington Commanders, regresan a la acción en la Semana 1 del campeonato. Sin embargo, parece que la adrenalina excedió en dos de los novatos de la temporada.
¿Pelea en la Semana 1?
En el calentamiento previo al duelo contralor Commanders, Jayden Daniels (Washington) y Malik Nabers (Giants), protagonizaron un momento ‘peculiar’ en el calentamiento, pues después de un par de sesiones, ambos se fueron a los golpes.
Sin embargo, todo quedó entre risas y juegos, ya que ambos son viejos compañeros y solo estaban jugando, lo que solo muestra el gran ambiente y amistad que hay entre múltiples jugadores de la NFL.
Always a little friendly competition between @JayD__5 and @whyguard13 😂 @LSUfootball
NYGvsWAS - 1pm ET on FOXhttps://t.co/HkKw7uXnxV pic.twitter.com/jSdv1CUCsr
— NFL (@NFL) September 7, 2025
Arranca la NFL
El duelo entre Washington y New York, dará comienzo a las 11 (tiempo centro de México), desde el Estadio del Noroeste, casa de los Commanders, en lo que se espera sea un gran encuentro de la Conferencia Nacional.