¿Golpes en la NFL? Calentamiento del Giants vs Commanders se pone 'violento'

La adrenalina y pasión por la NFL, están de regreso. Después de siete meses sin ver volar el ovoide, los New York Giants y los Washington Commanders, regresan a la acción en la Semana 1 del campeonato. Sin embargo, parece que la adrenalina excedió en dos de los novatos de la temporada.

@Giants

¿Pelea en la Semana 1?

En el calentamiento previo al duelo contralor Commanders, Jayden Daniels (Washington) y Malik Nabers (Giants), protagonizaron un momento ‘peculiar’ en el calentamiento, pues después de un par de sesiones, ambos se fueron a los golpes.

Sin embargo, todo quedó entre risas y juegos, ya que ambos son viejos compañeros y solo estaban jugando, lo que solo muestra el gran ambiente y amistad que hay entre múltiples jugadores de la NFL.

Arranca la NFL

El duelo entre Washington y New York, dará comienzo a las 11 (tiempo centro de México), desde el Estadio del Noroeste, casa de los Commanders, en lo que se espera sea un gran encuentro de la Conferencia Nacional.

@Commanders