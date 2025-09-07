NFL: ¿Cuándo y dónde ver el San Francisco vs Seattle?

Los 49’ s y los halcones regresan a la actividad en la Semana 1 de la NFL

Aldo Martínez
7 de Septiembre de 2025
¿Cuándo y dónde ver el San Francisco vs Seattle?
¿Cuándo y dónde ver el San Francisco vs Seattle? | RÉCORD

Terminó la larga espera, la NFL está de regreso y con ella grandes encuentros desde la Semana 1, siendo el duelo entre los 49’s de San Francisco contra los Halcones Marinos de Seattle.

49's en la temporada 2024 I @49ers

Los 49’s de Brock Purdy buscan regresar a lo más alto de la conferencia Oeste, para ello tendrán que dejar el alma en su debut en el Lumen Field, en calidad de visitante, intentando iniciar con el pie derecho la temporada.

Por su parte, Sam Darnold, querrá iniciar con el pie derecho su inicio en Seattle, derrotando a uno de los rivales más fuertes de la Oeste y así dar una probada de la ofensiva que armo el equipo desde casa y con su gente. 

Equipo de Seattle I @Seahawks

¿Cuándo y donde ver el San Francisco vs Seattle? 

  • FECHA: Domingo 7 de septiembre.
  • HORA: 14:05 (Hora centro de México).
  • LUGAR: Lumen Field, Seattle, Estados Unidos.
  • TRANSMISIÓN: DAZN, VIX.
@49ers

