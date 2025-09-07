Ilia Topuria lanza duro mensaje a Terence Crawford: "lo dormiré en el primer contacto"

Terence Crawford volvió a dar de qué hablar, esta vez por sus comentarios en los que negó el poderío del artista marcial mixto Ilia Topuria. El boxeador estadounidense ofreció una entrevista en el podcast Nelk Boys en la que se le preguntó quién era el mejor dentro de la UFC. Su respuesta sorprendió a muchos.

“En términos de boxeo puro el mejor es Cody Garbrant, ese chico tiene manos, es el mejor”.

Las palabras de Crawford encendieron la furia del campeón hispano-georgiano, quien utilizó sus redes sociales para responder. Topuria publicó una foto de Crawford acompañada de una pregunta directa.

“¿Quién ganaría en una pelea?”. Partes de su enfrentamiento | Captura de pantalla

El intercambio no terminó ahí. Topuria volvió a arremeter contra el próximo rival de Saúl 'Canelo' Álvarez y lanzó una advertencia contundente:

“No voy a hablar de lo que pasaría entre Crawford y yo en el octágono, hablaré de lo que pasará en el ring. ¡Lo dormiré en el primer contacto!”.

Partes de su enfrentamiento | Captura de pantalla