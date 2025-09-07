Ilia Topuria lanza duro mensaje a Terence Crawford: "lo dormiré en el primer contacto"

El artista marcial mixto respondió a las declaraciones del próximo rival de Canelo Álvarez

Álex Martínez
7 de Septiembre de 2025
Ilia Topuria lanza duro mensaje a Terence Crawford: &quot;lo dormiré en el primer contacto&quot;
Ambos gladiadores | AP

Terence Crawford volvió a dar de qué hablar, esta vez por sus comentarios en los que negó el poderío del artista marcial mixto Ilia Topuria. El boxeador estadounidense ofreció una entrevista en el podcast Nelk Boys en la que se le preguntó quién era el mejor dentro de la UFC. Su respuesta sorprendió a muchos.

“En términos de boxeo puro el mejor es Cody Garbrant, ese chico tiene manos, es el mejor”.

Las palabras de Crawford encendieron la furia del campeón hispano-georgiano, quien utilizó sus redes sociales para responder. Topuria publicó una foto de Crawford acompañada de una pregunta directa.

“¿Quién ganaría en una pelea?”.

Partes de su enfrentamiento | Captura de pantalla

Partes de su enfrentamiento | Captura de pantalla

El intercambio no terminó ahí. Topuria volvió a arremeter contra el próximo rival de Saúl 'Canelo' Álvarez y lanzó una advertencia contundente:

“No voy a hablar de lo que pasaría entre Crawford y yo en el octágono, hablaré de lo que pasará en el ring. ¡Lo dormiré en el primer contacto!”.

Partes de su enfrentamiento | Captura de pantalla
Partes de su enfrentamiento | Captura de pantalla

TE PUEDE INTERESAR

Óscar Valdez previo a su pelea

Box | 07/09/2025

Óscar Valdez regresa al ring con triunfo ante Ricky Medina
Mike Tyson y Floyd Mayweather Jr

Box | 05/09/2025

Mike Tyson y Floyd Mayweather Jr subirán al ring en 2026
Érik 'El Terrible' Morales critica a Juan Manuel Máquez y Mauricio Sulaimán

Box | 04/09/2025

"Ni a cual irle": Érik 'El Terrible' Morales critica a Juan Manuel Márquez y Mauricio Sulaimán
Te recomendamos
Canelo Álvarez llega a Las Vegas para su pelea contra Terence Crawford
Boxeo
UFC

LO ÚLTIMO

 