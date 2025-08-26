Presentan Mexico Fight League, la nueva liga de MMA que buscar impulsar el talento latino

Mexico Fight League (MFL) se presenta oficialmente como la nueva plataforma de artes marciales mixtas hecha en México y para Latinoamérica. La liga nace con una misión clara: detectar, formar y proyectar talento regional hacia los escenarios más grandes del mundo del combate.

“No venimos a ser una liga más. Venimos a ser el hogar del guerrero latinoamericano”, afirmó su CEO, Joe Merullo.

CORTESÍA MFL

¿Qué es MFL y qué la hace distinta?

MFL combina show de alto nivel con un programa de desarrollo integral para peleadores, ofreciendo infraestructura, fogueo constante y visibilidad internacional desde las primeras etapas profesionales.

La organización busca quitar fricciones para que los atletas se concentren al 100 por ciento en evolucionar su juego y construir una ruta clara “del gimnasio de barrio a las grandes arenas”.

MFL no se quedará en el debut: la primera temporada planea llevar la jaula a plazas clave como Guadalajara, Monterrey y Tijuana, con el objetivo de encender la afición en todo el país y consolidar una comunidad inquebrantable en torno al MMA latino.

CORTESÍA MFL

MFL 1: fecha, sede y cómo será la cartelera

El debut llegará con “MFL 1” el sábado 6 de septiembre de 2025 en la Sala Urbana (Naucalpan, Estado de México), un recinto con capacidad para 2 mil aficionados.

La función promete 21 peleas: 11 profesionales (5 de cartelera principal y 6 preliminares) y 10 amateurs, en una jornada que iniciará a las 3:00 PM y cuya cartelera principal está programada para las 9:00 PM.

Boletos y transmisión: precios, plataformas y horarios

Los boletos ya están a la venta en el sistema FANKI desde $100 MXN. Para quienes sigan el evento desde casa, MFL 1 será transmitido por TVC Deportes (Dish México) y, en simultáneo, vía streaming en YouTube y Twitch a través de los canales @fightmfl.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: "Va a sentir todo el poder": Canelo Álvarez y su mensaje para Terence Crawford