¿Quién es Jaron Ennis? El sparring estrella que tiene Canelo Álvarez para enfrentar a Crawford

Saúl ‘Canelo’ Álvarez sigue preparándose para su combate ante Terence Crawford y para ello ha elegido a un sparring de altura con similares destellos de su próximo rival; versátil, con fortaleza en la zurda, rápido e inteligente.

El tapatío ha tenido una o varias sesiones de sparring con el excampeón de peso wélter Jaron Ennis quien recientemente subió de categoría para ostentar por el título mundial de la WBA dentro del superwelter.

Jaron Ennis

Jaron Ennis es un boxeador estadounidense de 28 años con una marca invicta de 34 victorias; 30 por la vía del nocaut. Recientemente se impuso con contundencia a Eimantas Stanionis en el sexto round para sumar los títulos mundiales de peso welter de la AMB y FIB.

Sin embargo, quiere ir por más y optó por dejar vacante su cetros para subir de categoría de las 154 libras en busca de adjudicarse el título de peso superwelter.

Próximo rival para Ennis

El estadounidense también se encuentra preparando su próximo combate, y para él Canelo Álvarez resulta ser un buen sparring y viceversa, ante Luisma Lima, actual campeón IBO, en Filadelfia el 11 de octubre.

Cabe mencionar, que esta será la tercera pelea de Ennis como parte del combate estelar en su ciudad natal. Su promotor reveló recientemente que su debut se espera con ‘ansias’.

