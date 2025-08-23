¿Canelo Álvarez se retira tras enfrentar a Terence Crawford? El mexicano sorprende con su declaración

Antes de una de las peleas más grandes de su carrera en contra de Terence Crawford, Saúl Canelo Álvarez ha dado unas contundentes declaraciones con respecto a su posible y próximo retiro tomando en cuenta los años que lleva de carrera. Además, el pugilista azteca también ha mencionado que los detalles que rodean su próxima pelea lo hacen todo "mejor".

Álvarez planea su retiro del boxeo de manera próxima | MexSport

Las metas de Canelo

Saúl Álvarez ha comentado que antes de cerrar su carrera, aún tiene al menos un par de objetivos más, entre los cuales destaca ir a pelear a otros lados del mundo, lugares inéditos que no lo han visto pelear, tal y como fue el caso de Arabia Saudita en 2025.

"Me gustaría pelear en Japón, en Inglaterra, esas peleas que siempre he querido, cualquiera de las dos es muy padre. He ido y se siente muy padre y mucho apoyo de esos países tanto en Japón como en Inglaterra", mencionó.

Canelo no solo tiene claro los objetivos de su carrera, también tiene bastante claro cuando esta llegará a su fin, ya que ha declarado que le gustaría dejar su carrera hasta en los 37 años, es decir, dos años más de los que tiene actualmente, en donde además de otros países, también analizaría otros rivales.

Canelo y Crawford se enfrentarán el próximo 13 de septiembre | IG: @canelo

"Por dinero no, no me hará ni más pobre ni más rico, para mí es un orgullo poder estar haciendo este tipo de peleas, que son peleas grandes. En su momento quizás, veremos, pero no es el momento para mí", agregó.

El reto de pelear con Crawford

Para el mexicano, el hecho de poder pelear en contra del norteamericano, además de protagonizar la primera pelea en el Allegiant Stadium de Las Vegas, hace de su siguiente combate, algo mejor en su carrera.

"Todo alrededor de la pelea es lo mejor. En el estadio la vibra es muy diferente, cuando sales, como grita la gente, entre más personas se escucha más, el cuadrilátero vibra, me encanta a mí pelear en estadios, lo he disfrutado muchísimo", mencionó en una entrevista para ESPN Digital.

El mexicano no descarta enfrentarse a rivales de otras disciplinas | IG: @canelo

También fue sincero con respecto a lo que significa pelear en un nuevo estadio, tomando en cuenta que ya tiene algunos otros en su historial, como el de los Vaqueros de Dallas, el de los Delfines de Miami o el de Chivas, en su ciudad natal: "Yo creo que es para bien, vamos a traer a más audiencias, traer más fans al boxeo. Me siento orgulloso de poder estar aquí en esta posición", aseguró.

