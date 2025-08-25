Julio César 'N' reaparece entrenando tras seguir su proceso en libertad condicional

Juilo César 'N' fue detenido hace un tiempo en Estados Unidos, para poco tiempo después ser extraditado a México. Sin embargo, el púgil fue puesto en libertad condicional y regresó con su familia.

Reaparición en video: Juilo César 'N' entrenando

El Coliseo Boxing Club compartió un video donde se observa a Juilo César 'N' entrenando intensamente. En las imágenes aparece golpeando el costal, trabajando la pera y practicando movimientos de pies, dejando claro que el boxeo sigue siendo su gran pasión.

Juilo César 'N'seguirá su proceso en libertad condicional

Después de que se confirmara que Juilo César 'N' continuará su proceso legal en libertad condicional, las muestras de apoyo hacia el pugilista no tardaron en llegar. Los seguidores del boxeador destacaron la fortaleza del hijo de Julio César Chávez, considerado el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos.

Apoyo de los fanáticos

En redes sociales, los fanáticos celebraron la reaparición de 'El Junior', asegurando que lo más importante es que mantenga su disciplina deportiva.

Julio César 'N' | AP|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿CUÁNTOS AÑOS DE CÁRCEL PODRÍA RECIBIR JULIO CÉSAR 'N'?