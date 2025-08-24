Continuará su proceso en casa: Julio César ‘N’ saldrá de prisión en las próximas horas

Luego de ser vinculado con el crimen organizado y llegar al Centro Federal de Readaptación Social número 11 ubicado en Hermosillo Sonora , Julio César ‘N’, saldrá en las siguiente horas para continuar su proceso en casa.

Meses caóticos

El boxeador mexicano, fue vinculado con un grupo del crimen organizado a principios del mes de julio, por lo que se ordenó su captura, días después, Julio César ‘N’, fue arrestado en los Estados Unidos, para posteriormente ser deportado a México.

Tras un par de semanas encerrado en un centro de Hermosillo, según el periodista, Jorge Morales Borbón, el hijo de la leyenda del boxeo será liberado entre el domingo y lunes para seguir su proceso y juicio en casa, lejos de las celdas.

Situación complicada

A Julio César ‘N’, se le vincula con el Cártel de Sinaloa, incluso con el hijo de uno de los narcotraficantes más peligrosos del país. El peleador mexicano fue acusado de portar armas de fuego y explosivos, además de presuntamente colaborar para lastimara las víctimas del grupo criminal.

Pese a las acusaciones y declaraciones que ponen a Julio César ‘N’, como un presunto miembro del grupo criminal, su padre, amigos y familia, se pronunciaron al respecto, asegurando que este sería incapaz de realizar los actos de los que está siendo acusado.

