Futbol

Christian Ebere: Embajada de México en Uruguay adelanta nuevo fichaje de Cruz Azul

Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 10:46 - 05 febrero 2026
De acuerdo con lo planeado, el atacante nigeriano arribará a la Ciudad de México este viernes por la mañana

Christian Ebere está cada vez más cerca de vestirse de celeste. El futbolista nigeriano llegará a México con visa de trabajo, luego de que Cruz Azul acelerara los procesos administrativos para que el refuerzo pueda incorporarse lo antes posible al equipo de cara al Clausura 2026.

Ebere es del interés de la directiva de Cruz Azul | IG: @c_ebere11

Aunque su arribo es inminente, Ebere no estaría contemplado para el partido ante Toluca, ya que el cuerpo técnico priorizará su adaptación y puesta a punto. Sin embargo, la expectativa en La Noria es que para la próxima semana pueda aparecer por primera vez en la convocatoria de La Máquina.

Ebere en embajada de México en Uruguay

La Embajada de México en Uruguay tuvo la visita del jugador y lo publicó en redes sociales. “Recibimos en la Embajada al futbolista Christian Ebere, quien será nuevo refuerzo del Cruz Azul”, escribió la representación diplomática, acompañando el mensaje con una fotografía junto al jugador.

De acuerdo con lo planeado, el atacante nigeriano arribará a la Ciudad de México este viernes por la mañana. Su agenda inicial contempla la realización de exámenes médicos y pruebas físicas, pasos indispensables antes de integrarse de lleno a los entrenamientos del primer equipo.

En Cruz Azul existe optimismo respecto a que la documentación y el registro se completen sin contratiempos, lo que permitiría que Ebere esté disponible en el menor tiempo posible. La directiva celeste ha trabajado a contrarreloj para no retrasar su debut.

Ebere, cerca de llegar a Cruz Azul | IG: @c_ebere11

Con su llegada, Christian Ebere se convertirá en el segundo fichaje de Cruz Azul para el torneo Clausura 2026, reforzando una plantilla que busca ser protagonista desde las primeras jornadas del campeonato.

El jugador africano llega con el objetivo de competir por un lugar y aportar velocidad y desequilibrio al ataque, una de las zonas que el cuerpo técnico consideró prioritarias de fortalecer para este semestre.

¿Cuándo podría debutar Ebere en Cruz Azul?

Se espera que, una vez superados los exámenes médicos, Ebere pueda ponerse rápidamente a las órdenes de Nicolás Larcamón, quien evaluará su estado físico y definirá el momento ideal para darle sus primeros minutos como jugador de La Máquina.

Ebere, jugador nigeriano en el Nacional | IG: @c_ebere11
