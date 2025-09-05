Mike Tyson y Floyd Mayweather Jr subirán al ring en 2026

Regresan dos de los deportistas más grandes en la historia del boxeo; Mike Tyson y Floyd Mayweather Jr, subirán al ring en el siguiente año, en un evento de exhibición organizado por CSI Sports/Fight Sports.

@MikeTyson

‘No puedo creer que Floyd quiera hacer esto’

Tras el anuncio del regreso de los dos icónicos peleadores, Tyson reveló en una entrevista para ESPN, que siempre tuvo abierta la puerta de volver, siempre y cuando sea una gran perla, además de confesar que fue una sorpresa para él que Mayweather aceptara.

“Cuando CSI me propuso subir al ring con Floyd Mayweather, pensé: 'De ninguna manera', pero Floyd dijo que sí. Esta pelea es algo que ni el mundo ni yo imaginamos que sucedería. Sin embargo, el boxeo ha entrado en una nueva era de lo impredecible, y esta pelea es de lo más impredecible.

Todavía no puedo creer que Floyd quiera hacer esto. Va a ser perjudicial para su salud, pero quiere hacerlo, ¡así que está firmado y se hará realidad!", declaró un emocionado Tyson para ESPN.

Tyson con George Foreman | @MikeTyson

‘Si voy a hacer algo, será grande’

Por otro lado el ‘Money’, fiel a su estilo confesó que aceptó este reto gracias al nombre que significa Tyson, asegurando que será todo un espectáculo digno de estos pesos completos del Box.

“Llevo 30 años haciendo esto y ningún boxeador ha podido empañar mi legado. Ya saben que si voy a hacer algo, será algo grande y legendario. Soy el mejor en el boxeo. Esta exhibición les dará a los aficionados lo que esperan”, declaró Floyd en un comunicado de prensa.

@FloydMayweather

Nada nuevo para Mike y Floyd

Desde su retiro en 2017, ‘Money’ Mayweather participó en ocho peleas de exhibición, siendo la más reciente en 2024. Por su parte, Tyson, tuvo un regreso histórico también en 2024, cuando enfrentó a Jake Paul en un evento de Netflix.

Actualmente no se sabe nada sobre cómo será el pesaje, ni cuándo y dónde será la batalla. pero se espera que con el paso de los meses se revelen más detalles sobre lo que podría ser un histórico enfrentamiento entre las dos leyendas del boxeo estadounidense.