Canelo Álvarez hace sufrir a Eddy Reynoso en entrenamiento rumbo a la pelea con Crawford

Saúl 'Canelo' Álvarez atraviesa la recta final de su preparación para la que promete ser una de las peleas más esperadas del año: el duelo frente a Terence Crawford en Las Vegas. El campeón mexicano ha dejado claro que llega con máxima motivación y con un poder de puños que incluso ha puesto en aprietos a su inseparable entrenador, Eddy Reynoso.

En una reciente sesión de manoplas, compartida por el perfil oficial de The Ring Magazine, Canelo se dio tiempo no solo para mostrar su fuerza, sino también para bromear con su equipo. Durante el entrenamiento, conectó un certero gancho al hígado sobre el peto de Reynoso, quien no pudo evitar resentir el impacto.

El golpe fue tan contundente que Eddy, pese a la protección, se dobló un poco y soltó un sonoro “¡Ay!”, lo que desató la risa inmediata de Canelo. Entre carcajadas, el tetracampeón mundial no perdió la oportunidad de burlarse con cariño de su entrenador: “Ese sí le dolió, sí lo sintió poquito. Ahí es, ahí es de gallos”.

Un entrenamiento con risas y golpes que pesan

La divertida escena no terminó ahí. Tras el primer impacto, Canelo soltó un recto de derecha a la altura del pecho de Reynoso, provocando nuevamente una mueca de dolor en el entrenador. Sin perder la chispa, el boxeador lo miró y le preguntó entre risas: “¿Te dolió?”.

Este tipo de momentos reflejan no solo la intensidad del campamento, sino también la complicidad que existe entre el peleador tapatío y su entrenador. Ambos han recorrido un largo camino juntos, consolidando una dupla que ha logrado múltiples campeonatos y victorias históricas para el boxeo mexicano.

Para Canelo, estos entrenamientos son la antesala de un combate que podría marcar un nuevo capítulo en su legado, y que mantiene expectantes a los aficionados en México y en todo el mundo.

Las Vegas se alista para recibir al campeón mexicano

De acuerdo con su agenda, Álvarez viajará a Las Vegas en los próximos días para cumplir con las actividades previas al combate. Entre ellas destacan el tradicional Grand Arrival, el entrenamiento abierto al público, las conferencias de prensa oficiales y el pesaje que siempre atrae la atención mediática.

El enfrentamiento contra Terence Crawford se perfila como uno de los más exigentes en la carrera del mexicano, no solo por la calidad de su rival, sino por el impacto histórico que podría tener. Canelo llega en gran forma, con la confianza de un campamento sólido y el respaldo de una afición que espera verlo brillar nuevamente en el ring más famoso del mundo.

