Pruebas de verificación de sexo dejan fuera a cinco boxeadoras francesas del Mundial 2025

Cinco de los principales representantes de Francia se quedaron fuera de la competencia del Campeonato Mundial de Boxeo, esto tras no presentar las nuevas pruebas obligatorias de verificación de sexo en el tiempo establecido.

Boxeadora francesa Melissa Bounoua I CAPTURA DE PANTALLA

Indignación en Francia

Luego de que el recién integrado, World Boxing, pusiera en vigor la implementación de las pruebas, múltiples boxeadoras se mostraron molesta ante esta situación, asegurando que son una vulneración de sus derechos fundamentales.

Las afectadas: Romane Moulai, Wassila Lkhadiri, Melissa Bounoua, Sthélyne Grosy y Maëlys Richol, pese a mostrar su molestia, quedaron fuera del equipo francés y ya no hay manera de que puedan remediarlo.

En Francia, la molestia fue mayor para Federación Francesa de Boxeo, quien publicó su asombro ante esta decisión, ya que en sus normas, esa clase de pruebas están prohibidas para mantener el respeto hacia sus atletas.

Boxeadora Francesa Romane Moulai | X

Imane Khelif, la pionera de la lucha contra la prueba

La boxeadora argelina, Imane Khelif, estuvo en el ojo del huracán durante los Juegos Olímpicos de París 2024, pues fue la primera en conseguir una medalla olímpica y siendo cuestionada sobre su género.

Fue gracias a Khelif, que el World Boxing, implementar las pruebas para este mundial de boxeo, la cual estipula que cada atleta se someta a una prueba PCR o a un análisis genético equivalente con el fin de determinar su sexo al nacer.

Imane Khelif en los Juegos Olímpicos | X