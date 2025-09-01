"Me tiene respeto": Crawford lanza contundente mensaje a Canelo

La pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Terence Crawford fue presentada como uno de los enfrentamientos más esperados del año. En la antesala del combate, el estadounidense envió un mensaje contundente al mexicano, asegurando que enfrentarlo significaba medirse con el mejor pugilista del planeta.

"Estás peleando contra el mejor peleador del mundo. Más te vale que te lo tomes en serio. Eso demuestra lo en serio que me está tomando y el respeto que me tiene", sentenció Crawford a FightHub TV.

Careo | @canelo|

El entrenamiento de Saúl

Las palabras del campeón norteamericano estuvieron acompañadas por la preparación que Canelo realizó en su campamento, donde entrenó con sparrings de élite para imitar el estilo de su rival. Entre ellos destacaron Jaron 'Boots' Ennis y Yoenli Hernández, ambos ambidiestros, una cualidad que comparte con Crawford y que fue clave para el plan de entrenamiento.

El entrenador Andre Rozier lo explicó de esta forma:

"Creo que sería porque él (Boots Ennis) es ambidiestro, como lo es Crawford. Entonces no puede hacer más que ayudarlo y él tiene a Yoenli Hernández también ayudando. Él también es ambidiestro", agregó a YSM Sports Media.

Anuncio de la pelea | @terencecrawford|

Último mensaje

El propio Crawford interpretó la elección de esos sparrings como un reconocimiento al reto que representaba enfrentarlo:

"Porque si no hubiera peleado con nadie, si fuera muy pequeño o todo eso que los medios dicen, entonces no necesitaría a esos muchachos para prepararse contra mí", sentenció el estadounidense.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: "NO SEAS ENVIDIOSO": CRÍTICAS A 'CANELO' ÁLVAREZ ENCIENDEN DISCUSIÓN ENTRE JUAN MANUEL MÁRQUEZ Y SULAIMAN