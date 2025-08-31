Fiscalía impugna libertad condicional de Julio César “N”

La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la libertad condicional que un juez concedió al excampeón mundial de boxeo Julio César “N”, acusado de delincuencia organizada y tráfico de armas, así como de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con reportes de El Universal y El Financiero, la Fiscalía busca que el exdeportista regrese a prisión para continuar su proceso judicial, luego de que un juez de Hermosillo, Sonora, le permitiera enfrentar el juicio en libertad bajo fianza.

El recurso fue presentado por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y ahora será un Tribunal Colegiado el que determine si el boxeador deberá volver a prisión preventiva.

Antecedentes del caso Julio César “N”

El 23 de agosto pasado, un juez vinculó a proceso al exboxeador por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas. Sin embargo, también dictó la medida cautelar de libertad bajo fianza, lo que le permitió abandonar el penal donde permanecía recluido.

Julio César “N” fue detenido en Estados Unidos el pasado 2 de julio, después de perder una pelea en Anaheim, California, frente al youtuber Jake Paul. Tras la derrota, fue capturado y posteriormente deportado a México el 18 de agosto, donde enfrentaba una orden de aprehensión vigente desde 2023.

Lo que sigue en el proceso

Con la impugnación presentada por la FGR, el futuro legal del excampeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la categoría de peso mediano quedará en manos de un Tribunal Colegiado, que deberá decidir si continúa su proceso en libertad o si regresa a prisión preventiva.

