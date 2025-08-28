Julio César Chávez reitera confianza en inocencia de su hijo: 'No es de un cártel'

Julio César Chávez nuevamente habló sobre el proceso legal que atraviesa su hijo, Julio César 'N', y reiteró su confianza en que se probará su inocencia.

El Gran Campeón Mexicano señaló que es una mentira que su hijo pertenezca a un cártel o trafique armas, delitos de los que está acusado.

“Él está muy bien gracias a Dios, ahorita está limpio. Está siguiendo el proceso afuera, él es el más interesado en que todo se acabe. Con todo respeto, no hay nada de que sea un delincuente o que sea de un cártel o que trafique armas, eso no es cierto y lo tiene que comprobar”, dijo en conferencia de prensa.

Asimismo, explicó que el problema de adicciones que ha tenido El Junior en los últimos años no implica que esté inmerso en actividades ilegales.

“De ese lado estoy tranquilo, sé cómo es mi hijo, si yo supiera que él estuvo en eso, yo lo aceptaría. Es injusto, pero son las consecuencias de cómo estaba de su adicción. Solo se juntaba con esa gente, pero a eso que él pertenezca a ese cartel o sea delincuente no hay nada”.

El hijo del expugilista se encuentra libre desde hace unos días, tras varias semanas detenido, y seguirá su proceso en libertad.

