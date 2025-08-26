El emotivo reencuentro entre Julio César Chávez y su hijo

El boxeo volvió a reunir a dos de las figuras más reconocidas de este deporte en México. Julio César N retomó sus entrenamientos en el Coliseo Boxing Club, en Hermosillo, después de obtener la libertad provisional, lo que permitió un conmovedor reencuentro con su padre, el histórico campeón Julio César Chávez.

El Coliseo Boxing Club compartió un video en el que se observa a Chávez Jr. trabajando intensamente, golpeando el costal, practicando con la pera y afinando movimientos de pies, dejando en claro que mantiene la disciplina y la pasión por el deporte que lo hizo famoso.

Un reencuentro lleno de emoción

Uno de los momentos más significativos fue el reencuentro entre padre e hijo. En un video difundido en redes sociales, se observa cómo Julio César Chávez recibe al Jr. con un beso y un fuerte abrazo, un gesto que conmovió a los aficionados al boxeo.

El emotivo encuentro recordó la cercanía y el apoyo que el “Gran Campeón Mexicano” ha mostrado hacia su hijo en distintas etapas de su vida y carrera.

Enfrentará proceso en libertad provisional

El pugilista permanecerá bajo estrictas medidas cautelares mientras se desarrolla el proceso legal en su contra. La próxima audiencia está programada tentativamente para el 24 de noviembre, fecha en la que se dará seguimiento a las investigaciones complementarias.

