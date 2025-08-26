Ibeth “La Roca” Zamora anuncia su retiro del boxeo tras 15 años de gloria

Adiós a una de las grandes del boxeo mexicano. Este martes 26 de agosto, Ibeth “La Roca” Zamora anunció su retiro en un emotivo Martes de Café del Consejo Mundial de Boxeo, celebrado en su natal Toluca.

La pugilista de 36 años, considerada un verdadero ícono del boxeo mexiquense, cuelga los guantes rosas tras más de 15 años de carrera, en los que hizo historia al convertirse en la primera boxeadora mexicana en conquistar tres títulos mundiales en distintas divisiones: paja, minimosca y mosca.

“Apenas hacía memoria de cuántos años estuve dentro del boxeo y hoy puedo decir que los sueños se pueden vivir, que puedes llegar a ese objetivo. El día de hoy, oficialmente digo adiós al boxeo. Entendí que este deporte sí es peligroso, lo comprendí cuando tuve a mi bebé y ahí decidí elegir a mi familia”, expresó Zamora, quien se despide con un récord profesional de 33 victorias, 8 derrotas y 13 nocauts.

El evento también sirvió como marco para la firma de un acuerdo de colaboración entre el CMB y el Ayuntamiento de Toluca, con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo del boxeo en la región.

Finalmente, los familiares de Israel “El Magnífico” Vázquez recibieron el cinturón que el organismo diseñó en su honor de manera póstuma, el cual será entregado en las grandes peleas entre mexicanos.

