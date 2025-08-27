Abogado de Julio César 'N' califica el caso como “una vacilada”

El proceso legal que enfrenta Julio César 'N', hijo de la leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez, sigue generando controversia tras su deportación desde Estados Unidos. Ahora el abogado del pugilista ha roto el silencio al calificar como “una vacilada” las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

Tras ser deportado desde Estados Unidos y recuperar su libertad condicional, el boxeador continuará su proceso fuera del penal en Hermosillo, Sonora. Su representante legal, Rubén Fernando Benítez, dio a conocer que las acusaciones en contra de Chávez Jr se basan en pruebas que considera endebles y sin sustento.

Fue deportado a México | X

Las pruebas contra Julio César Chávez Jr

En entrevista con Milenio, Benítez explicó que la FGR ha utilizado como evidencia, Pantallazos de Facebook e Instagram de internautas, un audio entre dos personas desconocidas y una fotografía en la que el púgil aparece con una gorra con el número 701, relacionado con la marca asociada a Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Esto no es broma, agregaron post de internautas que lo critican porque en alguna ocasión traía una gorra que decía 701, que es la marca de El Chapo Guzmán, y que, según ellos, con eso se evidencia que sí pertenecía a la organización”, señaló el abogado.

Benítez insistió en que el caso carece de solidez jurídica: “Es una vacilada, esto se tiene que caer. No entiendo el ejercicio de llevarlo tan lejos a costa de tanto dinero e inconvenientes si desde ahorita se ve que va a ser estéril, y no va a llegar a nada relevante penalmente”, expresó.

Considera que no hay caso contra el pugilista | AP

El estado de Julio César 'N'

El abogado también habló sobre el estado anímico del boxeador, asegurando que se encuentra “agüitado” y muy triste por la situación que atraviesa.

Julio César Chávez Jr, quien ha tenido una carrera marcada por altibajos dentro y fuera del ring, ahora enfrenta un proceso legal que, de acuerdo con su defensa, no debería prosperar por la falta de pruebas contundentes.

Espera sobreponerse a la situación | AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Julio César 'N' reaparece entrenando tras seguir su proceso en libertad condicional