¡Noticias rumbo a Las Vegas! AMB sanciona a Terence Crawford antes de pelear con Canelo

La Asociación Mundial de Boxeo ha sancionado a Terence Crawford, rival del mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, previo a su combate pactado para el 13 de septiembre en Las Vegas. La decisión significa que el estadounidense ya no será reconocido como campeón mundial de las 154 libras cuando suba al ring contra el mexicano, una situación que puede abrirle la puerta a otros pugilistas como Jermell Charlo.

El periodista especializado Dan Rafael informó que, debido a la renuncia previa de Crawford al cinturón interino, ahora perderá también el reconocimiento oficial de la AMB. “Cuando Crawford suba al ring ante Canelo Álvarez, perderá el reconocimiento como campeón WBA de las 154 libras”, aseguró Rafael en declaraciones recogidas en medios de Estados Unidos.

El estadounidense recibe sanción antes de su próximo combate | IG: @tbudcrawford

Crawford pierde título antes de enfrentar a Canelo

Terence Crawford ya había renunciado al cinturón interino de la AMB en marzo pasado, como parte de su transición hacia la categoría de los supermedianos para enfrentar al boxeador mexicano; sin embargo, la sanción actual le quita la posibilidad de presentarse con su título superwélter, lo que lo coloca en una posición diferente en cuanto a prestigio, aunque no en cuanto a motivación.

El último triunfo de Crawford en la división fue contra Israil Madrimov en el BMO de Los Ángeles, con tarjetas de 116-112, 115-113 y 115-113, convirtiéndose en tetracampeón mundial. Pese a ese logro, la AMB deja el campeonato vacante, lo que representa una oportunidad inmediata para otros contendientes de la categoría.

La pelea es en menos de un mes | IG: @tbudcrawford

Beneficio para Charlo y cifras millonarias en juego

El gran beneficiado de esta situación podría ser Jermell Charlo, quien tendrá la oportunidad de disputar el título vacante frente a Abass Baraou. En caso de concretar la victoria, Charlo podría consolidarse como campeón absoluto de los superwélter, aprovechando el hueco dejado por Crawford.

Más allá de los títulos, la pelea ante Canelo Álvarez sigue siendo histórica en lo económico. Según estimaciones, Crawford podría embolsarse hasta 50 millones de dólares, mientras que Canelo alcanzaría una cifra cercana a los 150 millones, reafirmando su estatus como el mayor imán de taquilla en el boxeo actual. Aunque Crawford llegue sin cinturón, tendrá ante sí la bolsa más grande de su carrera.

Crawford accedió a la sanción tras su renuncia | IG: @tbudcrawford

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Jake Paul manda mensaje a sus detractores por pelea ante Gervonta Davis