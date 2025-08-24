Jake Paul manda mensaje a sus detractores por pelea ante Gervonta Davis

Jake Paul tiene su próxima pelea pactada, el influencer reaparecerá en el ring después de su victoria ante Julio César Chávez Jr. hace algunas semanas, ahora será ante Gervonta Davis que ha dejado varias críticas.

La batalla del youtuber ha provocado los comentarios debido a que ha optado por enfrentar a un oponente que pesa 70 libras más que él y no ejecutar la revancha con Lamont Roach.

Paul l X:jakepaul

Paul no se quedó callado con los cuestionamientos sobre su rival y a través de una charla con Boxing Scene mandó mensaje asegurando que no le importa lo que diga la gente.

“No me importa, porque, primero que todo, van a verla, todos la van a ver y lo que yo digo a la gente es que, si no les gusta algo, no hablen de eso, porque lo único que hacen es hacerlo más grande”, comentó el pugilista.

Box l X:jakepaul

Jack Paul se defiende

Jake Paul aseguró que bien o mal la gente tendrá algo que decir: “Pero al final del día, la gente siempre tendrá algo que decir de cada una de mis peleas, estoy enfrentando a uno de los 10 mejores libra por libra”.

Se compara con el combate Mayweather vs McGregor

El influencer comparó su próxima pelea con la que en su momento Floy Mayweather Jr. sostuvo con McGregor: “Este es un riesgo más grande para Gervonta que el que tomó Floyd contra Conor en 2017. Conor no era boxeador, Conor no tenía ventaja de peso”.

Jake Paul l X:jakepaul

