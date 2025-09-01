"No seas envidioso". Críticas a 'Canelo' Álvarez encidente discusión entre Juan Manuel Márquez y Sulaimán

Una intensa discusión protagonizaron el excampeón mundial Juan Manuel Márquez y el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, durante una entrevista con ProBox TV, a raíz del controvertido apoyo que el organismo habría brindado a Saúl “Canelo” Álvarez a lo largo de su carrera.

Márquez cuestionó el legado del Canelo y acusa trato preferencial

En la charla, 'Dinamita' Márquez encaró a Sulaimán por los supuestos privilegios que el CMB ha otorgado al multicampeón tapatío. “Canelo ha recibido un trato especial, hace lo que él quiere. Pelea con quien quiere, ve si quiere pelear o no, si le conviene este u otro rival, el organismo tiene que hacer valer su reglamento”, señaló el exboxeador.

Márquez nuevamente cuestionó a Canelo | MEXSPORT

Márquez fue más allá al afirmar que esta supuesta flexibilidad afecta la equidad en el deporte. "Cuando un peleador decide con quién enfrentarse se rompe la justicia deportiva, eso afecta a quienes han trabajado para ganarse su oportunidad en el ring. Hay muchos boxeadores que esperan una chance legítima y no la reciben porque Canelo elige a sus rivales”.

Sulaimán llamó envidioso a Juan Manuel Márquez

Sulaimán no tardó en responder con firmeza ante las críticas del exlibra por libra. Al ser cuestionado por el legado de Álvarez, el dirigente respondió. “¿Qué legado tiene? No seas envidioso, Juan Manuel, no seas envidioso”.

Sulaimán critció a Juan Manuel por "envidioso" | MEXSPORT

“Canelo, ahora 14 años después, mira a dónde ha llegado. Yo respeto tu opinión, lo que digas, viene con un prejuicio tremendo en ti y en otros, pero lo respeto. Canelo es un boxeador que lleva 14 años como campeón mundial en diferentes etapas, un boxeador que ha vencido a 21 campeones mundiales, y guste a quien le guste ha respetado el reglamento”.

Esta no es la primera vez que Márquez cuestiona la forma en la que Canelo elige a sus rivales. En ocasiones anteriores, ha manifestado su preocupación por una supuesta falta de límites por parte de los organismos, lo cual —según él— obedece a intereses económicos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía impugna libertad condicional de Julio César “N”

Juan Manuel ha criticado en varias ocasiones a Canelo | MEXSPORT