Mike Tyson y su hijo revelaron a su favorito para la pelea de Canelo vs Crawford

A solo un par de semanas para uno de los eventos del boxeo más grandes del año, las estrellas del deporte y del espectáculo se han dado el tiempo para dar su opinión sobre el combate entre Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford.

Careo entre Canelo y Crawford | @Canelo

Los Tyson ya tienen a sus favoritos

Recientemente las redes de sociales se llenaron de comentarios luego de que Mike Tyson y su hijo Amir J. Tyson, dieron a sus candidatos a ganar la batalla programada para el 13 de septiembre en Las Vegas.

Amir J. Tyson, fue el primero en dar su opinión sobre el duelo, donde solo se limitó a decir la frase ‘Crawford is is too damn fast’, dando a entender que su apoyo está con el Estadounidense.

Por su parte, el icónico Mike Tyon, dio un poco más de detalles sobre lo que ve de la pelea, donde confesó que hay grandes diferencia físicas entre ambos, pero que su talento dará un gran espectáculo.

@MikeTyson

El duelo entre Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford se llevará a cabo el próximo 13 de septiembre, desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, en lo que se perfil ser uno de los eventos de box más importantes del año.

Anuncio oficial de Canelo vs Crawford | @terencecrawford

