Canelo lleva sus peleas a Netflix para ser visto a nivel mundial: 'Todo el mundo es territorio Canelo'

Cuando Saúl Álvarez firmó el contrato con el jeque Turki Alalshikh, una cosa dejó clara: “todo el mundo es territorio Canelo”. Hoy, ese plan está en marcha. Su próximo enfrentamiento ante Terence Crawford no solo apunta a convertirse en la pelea más vista de su carrera, sino en la más vista en la historia del boxeo.

Netflix tendrá en vivo y en exclusiva a Canelo, dejando atrás la era del pay per view y hasta de la televisión abierta. Será la primera pelea del tapatío que no podrá verse en señal gratuita en México desde 2009, rompiendo una racha de 43 combates que sus compatriotas disfrutaron a través de TV Azteca o Televisa, ya fuera en vivo o diferido.

El cambio representa un giro radical. Para un boxeador que siempre defendió la idea de que sus peleas llegaran sin costo adicional a su país, ahora todo dependerá de la apuesta de Turki Alalshikh por convertir esta función en un fenómeno global sin precedentes.

La vara es alta: la pelea entre Jake Paul y Mike Tyson alcanzó 60 millones de televidentes en vivo y 108 millones bajo demanda, convirtiéndose en el evento más visto en la historia del boxeo. En comparación, la pelea más sintonizada de Canelo en televisión abierta fue su segunda guerra ante Gennady Golovkin, el 15 de septiembre de 2018, cuando cerca de 34 millones de mexicanos encendieron su televisor para verlo.

Ahora, con el título indiscutido de las 168 libras en juego, Canelo vs. Crawford será transmitido en todo el mundo a través de Netflix, una plataforma con presencia en 190 países y más de 300 millones de suscriptores. La función estará disponible sin costo adicional al de la suscripción regular y contará con narración en diversos idiomas: inglés, francés, portugués, español latino, español de España y, posiblemente, árabe, lo que refleja la magnitud e impacto global que se busca alcanzar con este histórico combate.

Si logra superar la barrera de los 100 millones de espectadores, Canelo no solo habrá defendido su legado arriba del ring, también habrá hecho historia al llevar al boxeo a una nueva era de consumo digital.

