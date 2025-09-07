Canelo Álvarez llega a Las Vegas para su pelea contra Terence Crawford

La cuenta regresiva para una de las peleas más esperadas del año está por terminar. Saúl “Canelo” Álvarez ya se encuentra en Las Vegas, donde enfrentará a Terence Crawford el próximo sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium, casa de los Raiders de la NFL.

El boxeador mexicano compartió en redes sociales imágenes de su arribo, en las que aparece sonriente y acompañado de su equipo. La publicación se volvió viral en cuestión de horas, acumulando miles de interacciones y comentarios de aficionados en todo el mundo.

El esperado combate del mexicano está cerca | X: @Canelo

Gran expectativa en la "Capital del boxeo"

Poco a poco la 'Ciudad del Pecado' se ha consagrado como el escenario de grandes combates de box, más si Canelo es uno de los protagonistas. Hoteles, casinos y restaurantes se preparan para recibir a los visitantes y este año no ha sido la excepción y desde una semana antes de la pelea de Canelo, los aficionados han arribado a Las Vegas.

En la esquina contraria estará Terence Crawford, considerado uno de los mejores libra por libra y que tendrá el objetivo de destronar al tapatío, campeón indiscutido de los supermedianos. El estadounidense ha intensificado su preparación física para medirse en una categoría distinta a la habitual, algo que puede jugar a favor de Canelo.

El tapatío compartió cómo fue su llegada a la Ciudad del Pecado | X: @Canelo

¿Qué títulos pondrá en juego Canelo Álvarez?

El mexicano arriesgará todos los cinturones que lo acreditan como campeón indiscutido del peso supermediano:

Consejo Mundial de Boxeo ( WBC )

) Asociación Mundial de Boxeo ( WBA )

) Federación Internacional de Boxeo ( IBF )

) Organización Mundial de Boxeo ( WBO )

) Reconocimientos de The Ring y TBRB

Canelo ya está en Las Vegas | X: @Canelo