Cruz Azul ya tiene fecha de debut en la Copa Intercontinental ante campeón de Libertadores

La FIFA dio a conocer este miércoles el cronograma para la segunda edición de la Copa Intercontinental. Dicho torneo, que se implementó como reemplazo del anterior Mundial de Clubes, se celebrará en diciembre, con la participación de Cruz Azul.

El equipo semestre logró su boleto al certamen luego de imponerse 5-0 por goleada contra Vancouver Whitecaps en la Final de la Copa de Campeones Concacaf. Ahora se enfrentará en la Copa Internacional al representante de la Conmebol, que es el único que falta por definirse.

Cruz Azul se coronó en la Copa de Campeones de Concacaf | MEXSPORT

¿Cuándo debuta Cruz Azul en la Copa Intercontinental?

La Máquina de Nicolás Larcamón comenzará su participación en el torneo de la FIFA en la Segunda Ronda, programada para el miércoles 10 de diciembre. Se enfrentará al campeón de Copa Libertadores, en el llamado Derbi de las Americas, en una sede todavía por confirmar.

El otro partido de la Segunda Ronda será entre Al-Ahli (campeón de la Liga de Campeones de Élite AFC) y el ganador de Pyramids FC (campeón de la Liga de Campeones de la CAF) y Auckland City (campeón de la Liga de Campeones de la OFC). El partido entre el club egipto y el neozelandés está previsto para este domingo 14 de septiembre.

Cruz Azul ya sabe cuándo comenzará su participación | MEXSPORT

Mientras que el otro finalista de la Copa Intercontinental se definirá en la llamada Copa Challenger el sábado 13 de diciembre y el partido por el título, contra PSG (campeón de la UEFA Champions League) está agendado para el miércoles 17 de diciembre.

¿Cuándo conocerá Cruz Azul a su rival en el torneo de la FIFA?

La próxima semana se reanudará la actividad en la Copa Libertadores y comenzarán los Cuartos de Final, que concluirán el 25 de septiembre. Las Semifinales están previstas para celebrarse del 21 al 29 de octubre y la Final está programada para el sábado 29 de noviembre.

Cruz Azul jugará la Copa Intercontinental | MEXSPORT