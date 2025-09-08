Cruz Azul define futuro de Gonzalo Piovi luego del traspaso fallido a Inter Miami

El proyecto de la Noria mantiene el paso firme. Desde la llegada de Iván Alonso a la dirección deportiva, Cruz Azul ha mantenido una postura de mantener un proyecto constante, independientemente de quién se siente en el banquillo. Y para ello, han apostado por tener una base inamovible de jugadores, de ahí renovaciones como las de Carlos Rodríguez y Lorenzo Faravelli.

Los mediocampistas fueron dos de los futbolistas cementeros que más recientemente extendieron su vínculo con la Máquina y a ellos se sumará Gonzalo Piovi. De acuerdo con Carlos Ponce de León, el acuerdo entre la directiva y el defensa central ya está cerrado y no tarda en hacerse oficial.

Piovi continuará por varias temporadas con Cruz Azul | IMAGO7

De jugar con Messi a permanecer en la Noria

Hace unas semanas se dijo que el traspaso de Piovi a Inter Miami, donde milita Lionel Messi, era un hecho. Sin embargo, al final no hubo acuerdo y el defensa se quedó a disposición de Nicolás Larcamón. Tras ello, la directiva decidió darle confianza al futbolista y extender su contrato, que hasta ahora expira en diciembre de 2026, por dos años más.

"Está pactada la renovación de Gonzalo Piovi hasta 2028. Tremendo. Mañana se haría oficial. Tras la oferta del Inter de Messi, el Inge Velázquez le planteó al central argentino darle tranquilidad y Gonza aceptó", escribió Ponce de León.

Se espera que mañana se haga oficial la renovación de Piovi | CAPTURA

Piovi se ha consolidado con Cruz Azul

Gonzalo llegó a la Máquina para el Clausura 2024, como parte de los refuerzos que llegaron en el inicio de la era de Alonso y Martín Anselmi. Inicialmente, el argentino se vio envuelto en polémica por el conflicto que existió entre el estratega y Juan Escobar, quien perdió la titularidad contra Piovi.

Por esa situación extracancha, además de que el argentino en su primer partido se equivocó y provocó el gol de Pachuca, tuvo un inicio complicado como cementero. Sin embargo, poco a poco se ha consolidado como una pieza clave, desde Anselmi y también con Vicente Sánchez y Nicolás Larcamón.

Hasta ahora, suma 78 partidos con Cruz Azul, siete asistencias, y formó parte del equipo que el semestre pasado se coronó en al Copa de Campeones de Concacaf, en el que fue el primer título de Piovi con la Máquina.

Piovi ya ganó un título con los cementeros | MEXSPORT