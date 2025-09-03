¡Por buen camino! Proyecto de Iván Alonso y Víctor Velázquez en Cruz Azul cumple 20 meses

Han pasado 20 meses del proyecto actual que Iván Alonso y el Ing. Victor Velázquez encabezan en Cruz Azul y los números hablan por sí solos. La gestión del director deportivo ha convertido a la Máquina en un equipo altamente competitivo, con un balance que refleja solidez y constancia.

Iván Alonso, director deportivo de Cruz Azul | IMAGO7

En este periodo, el conjunto celeste disputó 58 partidos oficiales, con saldo de 37 victorias, 14 empates y únicamente 7 derrotas, alcanzando 125 de 174 puntos posibles, lo que representa un 72% de efectividad.

A estos números se suma la obtención del título de la Liga de Campeones de la Concacaf, un logro que le permitió a Cruz Azul volver al radar internacional y asegurar un lugar en la Copa Intercontinental 2025.

Cruz Azul, vigente campeón de la Concacaf Champions Cup | IMAGO7

Además, durante el Apertura 2024, la Máquina firmó un récord de puntos en fase regular, confirmando la solidez de un proyecto que combina regularidad en la Liga MX con éxito en competencias internacionales.

El camino recorrido hasta ahora es notable, pero dentro del club hay claridad: el objetivo principal sigue siendo el mismo que persiguen jugadores, cuerpo técnico y directiva: la ansiada décima estrella en la Liga MX.

Ing. Velázquez, presidente de La Máquina | IMAHO7