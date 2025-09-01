Cruz Azul confirma la gravedad de la lesión de Ángel Sepúlveda

A pesar de su buen momento en Liga MX, ubicándose como el tercer lugar de la competencia, el partido de Cruz Azul en la Jornada 7 ante Chivas no ha tenido tan buenas noticias después de su final, pues su delantero Ángel Sepúlveda salió lesionado en la primera parte, dejando a Gabriel 'Toro' Fernández como el elegido para suplirlo.

Este lunes 1 de septiembre, a través de redes sociales, La Máquina ha confirmado cuál es la gravedad de la lesión del 'Cuate'.

No tan buenas noticias

En busca de darle un poco de tranquilidad a su afición, Cruz Azul anunció a través de sus redes que ya se le hicieron los estudios correspondientes al 'Cuate' Sepúlveda, los cuales han arrojado que su lesión de trata de una ruptura miofibrilar del isquiotibial izquierdo; sin embargo, no se dieron detalles de cuándo es que pudiera regresar a la actividad el jugador.

El club solamente anunció que su delantero ya se encuentra en trabajos de recuperación y que su regreso depende exclusivamente de su progreso y evolución.

¿Qué tan grave es la lesión del 'Cuate'?

La ruptura miofibrilar del isquiotibial izquierdo que sufrió Ángel Sepúlveda es una lesión muscular que suele requerir entre 3 y 6 semanas de recuperación, dependiendo de la magnitud del daño y de cómo responda el jugador al tratamiento. En los casos más leves (grado I), el regreso puede darse en unas dos semanas, mientras que en desgarros de mayor extensión (grado II) el tiempo se alarga hasta casi dos meses.

Por ahora, Cruz Azul ha señalado que su atacante ya se encuentra bajo un plan de rehabilitación específico, sin fijar una fecha exacta para su regreso. El tiempo de baja estará determinado por la evolución del 'Cuate', aunque en principio podría perderse varias jornadas de la Liga MX, lo que representa una baja sensible para La Máquina en pleno buen momento del torneo.

