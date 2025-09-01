Comisión de árbitros revela los audios del polémico partido Chivas vs Cruz Azul de la Jornada 7

Uno de los partidos más importantes de la Jornada 7 tuvo lugar en el Estadio Akron el pasado sábado 30 de agosto; sin embargo, dentro de las noticias más relevantes del juego, más allá de la victoria de Cruz Azul ante Chivas, fue que el arbitraje fue injusto para algunos aficionados de Guadalajara debido a un penal que el VAR echó para atrás en un momento complicado del partido.

La Comisión de Árbitros ha compartido en sus redes los audios con de la toma de decisiones del VAR esa noche, tratando de aclarar un poco el tema.

'Cotorro' González había sido quien recibió la falta | Imago7

"Culpa del jugador de Chivas"

En la publicación de la Comisión se puede apreciar que la jugada principal que se describe es la del penal que Víctor Cáceres había marcado sobre Charly Rodríguez por una falta sobre Bryan González, mismo que anuló unos minutos después ayudado por el videoarbitraje.

Dentro del video, se puede ver y escuchar como son los encargados del VAR quienes le piden al central ir a ver la jugada debido a que desde su punto de vista, la decisión tomada había sido equivocada, Después de ver distintas repeticiones y de cerciorarse de que todo estuviera en orden, Cáceres anuncia en el sonido local que el penal ya no existía debido a que el mismo 'Cotorro' González interfirió con su pierna derecha la trayectoria de Rodríguez.

Audios del #VARLigaMX | J7 AP25 @Chivas vs. @CruzAzul.



Compartimos los audios y el video de la jugada en la que el árbitro, tras la revisión en el VAR, modifica su decisión de marcar penal del #19 visitante sobre el #5 local. #ArbitrajeMX pic.twitter.com/UGARxfI42G — Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) September 2, 2025

Pruebas insuficientes para los aficionados

Los comentarios de la publicación inmediatamente refirieron a que dentro de los audios que se presentaron, no aparece la jugada de la mano que había cometido Gabriel 'Toro' Fernández en el final del primer tiempo, la cual habría significado otro penal hipotéticamente para el Rebaño.

La afición celeste también 'levantó la voz', pues precisamente al 'Toro', quien había ingresado en sustitución del lesionado Ángel Sepúlveda, le anularon un gol, el cual se argumentó que fue por una carga ilegal por la espalda, causando la molestia de los cementeros que hora piden pruebas de ello.

Fernández fue una de las figuras del partido ante Guadalajara | Imago7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Chivas se reúne con familia del afectado por violencia; piden levantar denuncia