¡Oficial! Alemão deja a Pachuca y llega a la liga española

Poquito más de un mes duró la aventura del brasileño Alexandre Zurawski “Alemão” con los Tuzos del Pachuca. Este 1ro de septiembre, día de cierre de fichajes, el club hidalguense anunció la salida, quien ahora se incorpora al Rayo Vallecano de España.

El atacante sudamericano había sido presentado el 21 de julio como refuerzo de los Tuzos para el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, tras jugar la temporada pasada con el Real Oviedo, equipo que también pertenece a Grupo Pachuca. Su estancia en México fue breve, tras disputar solo seis partidos en todas las competencias.

Refuerzo clave para el Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano confirmó en su web oficial la llegada del delantero brasileño, movimiento que también fue replicado por Pachuca en redes sociales. El delantero se marcha tras solo haber anotado un gol, mismo que llegó en los Cuartos de Final de Leagues Cup ante LA Galaxy.

El club de Vallecas afrontará una temporada exigente con tres torneos en agenda: LaLiga española, Copa del Rey y Conference League. Por lo que, necesitarán ayuda en varias posiciones, especialmente en la delantera, tras sufrir las bajas de Sergi Guardiola y Raúl de Tomás.

Reacción en Pachuca

La salida de Alemão fue sorpresiva para el técnico Jaime Lozano, quien aseguró haberse enterado a última hora. “Todo fue entre ayer y hoy, no hemos tocado el tema. Para mí, la llegada de Alemão nos daba competencia… fue titular, marcó en Leagues Cup y cuando mejor se afianzaba, se va”, lamentó el entrenador de los Tuzos.

Con esta transferencia, Pachuca pierde a un atacante que apenas comenzaba a adaptarse al fútbol mexicano, mientras que el Rayo Vallecano suma un refuerzo con experiencia reciente en Europa y un breve paso por la Liga MX.

