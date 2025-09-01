Chivas se reúne con familia del afectado por violencia; piden levantar denuncia

La directiva de Chivas se reunió con los familiares del aficionado de Cruz Azul afectado en el estacionamiento del Estadio AKRON; a través de un comunicado de prensa, la dirigencia Rojiblanca informó que le han dado seguimiento al tema y se reunieron con los familiares del aficionado afectado para continuar con la investigación.



"Sobre el incidente en la zona de estacionamiento que fue reportado en redes sociales, el Estadio AKRON informa que, como parte del seguimiento que se le ha dado al caso y del respectivo proceso de investigación interno, contactamos a la familia de la persona afectada y este lunes los recibimos en nuestras instalaciones para recabar toda la información posible", informó el club.

Estadio AKRON | IMAGO7|

Asimismo, se dio a conocer que pusieron a su disposición acompañamiento legal en el caso con la finalidad de que se presente una denuncia ante la"Además de haber puesto a su disposición un acompañamiento legal, se les exhortó a levantar la denuncia ante la Fiscalía del estado.y continuar con el apoyo a la familia", agregó.

Estadio AKRON | IMAGO7|

Estadio AKRON | IMAGO7|

Finalmente, enviaron mensaje a los aficionados que asisten alde que exista un compromiso de sana convivencia y tolerancia, de igual manera que en las diferentes canchas del futbol mexicano., de la sana convivencia y de la tolerancia, al tiempo de hacer un llamado para que todos los asistentes a nuestro estadio y a cualquier otro recinto hagamos lo mismo en pro del futbol mexicano", concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DELANTERO AFRICANO LLEGA A XOLOS TRAS JUGAR EN ESPAÑA