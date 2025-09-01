Delantero africano llega a Xolos tras jugar en España

En el marco de la pausa por la Fecha FIFA del mes de septiembre, los Xolos de Tijuana han 'acelerado el proceso' en la búsqueda de un nuevo delantero que refuerce su plantel de cara a la siguiente parte del torneo.

La característica que llama la atención de este fichaje recae en la nacionalidad, pues a la Liga MX estará llegando un nuevo atacante procedente de África.

Los Xolos ganaron su último partido de Liga MX ante Necaxa | Imago7

Bienvenido a México

Con información de César Luis Merlo para Super Deportivo, se pudo saber que Tijuana ha llegado a un acuerdo con Elche para poder hacer oficial la llegada de Mourad El Ghezouani como su nuevo delantero. Se espera que el ariete llegue a México en los primeros días de septiembre para poder firmar contrato con su nuevo equipo.

El Ghezouani tiene doble nacionalidad, pues aunque es español, también cuenta con la naturalización marroquí, la cual representa desde hace algunos años. Actualmente cuenta con 27 años; jugando para Elche, que recientemente ascendió a Primera División en España, jugó un total de 81 partidos y anotó 18 goles.

La llegada de El Ghezouani será a más tardar este martes | IG: @mouraddaoudi_9

Experiencia española del nuevo fichaje

Mourad El Ghezouani ha jugado toda su carrera en España, pasando por equipos como Villarreal (en categorías juveniles), Orihuela CF, Alcoyano, Elche y antes de este equipo también jugó en Burgos, equipo que buscó a Guillermo Ochoa recientemente.

Con su llegada al equipo de Sebastián 'El Loco' Abreu, que actualmente se encuentra en la séptima posición, El Ghezouani reforzará a una delantera que de momento cuenta con Vitinho, Shamar Nicholson y Adonis Preciado.

Abreu venció a Fernando Gago en el duelo de la Fecha 7 | Imago7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡El show de Frank Boya! Tijuana venció a Necaxa con un doblete del jugador camerunés