¡El show de Frank Boya! Tijuana venció a Necaxa con un doblete del jugador camerunés

Tijuana sigue en plan grande en el campeonato mexicano, después de vencer por goleada de 3-0 a Necaxa; el equipo dirigido por Sebastián Abreu dominó al conjunto de Fernando Gago para propinarle su tercera derrota consecutiva.

El encuentro se tornó complicado para el equipo hidrocálido, después de que Ricardo Monreal se fue expulsado tras una dura entrada sobre Gilberto Mora, por lo que el árbitro central no dudó en mostrarle la tarjeta roja.

Goleada de Tijuana en la 'perrera' | Imago7

Expulsiones hidrocálidas

Cerca del final de la primera mitad, Xolos abrió el marcador. Gil Mora realizó una gran jugada individual y asistió a Kevin Castañeda, quien sacó un disparo al poste, y apareció para el rebote Frank Boya para colocar el 1 a 0.

En el inicio de la parte complementaria, apareció Ramiro Árciga por el costado derecho y, tras enviar un centro preciso al área, el esférico fue rematado por Boya, quien sumó el segundo tanto al electrónico y consiguió su doblete en el juego.

Boya anotó un par de goles ante los Rayos | Imago7

Mordida de Xoloitzcuintle

Después del segundo gol de la noche, Diber Cambindo también se fue expulsado; después de que recibió la tarjeta amarilla y tras reclamar excesivamente sobre César Ramos, el silbante no dudó y le mostró el segundo cartón preventivo para posteriormente expulsar al atacante del Necaxa.

En el último suspiro del juego, Adonis Preciado recibió una falta dentro del área, la misma que no fue sancionada; sin embargo, tras revisar en el VAR, se sancionó el pena máxima para Xolos, el cual Preciado convirtió para cerrar la cuenta en el marcador.

Preciado puso cifras definitivas en el compromiso | Imago7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Con la piel chinita! El curioso mensaje que lanzó Aaron Ramsey en redes sociales tras primer gol