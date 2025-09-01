Santiago Giménez abandona Milan y reportó con la Selección Mexicana

Tras unos últimos días llenos de rumores que vinculaban a Santiago Giménez en la Roma, la situación ha dado un giro radical y el mexicano continuará en el Milan durante esta temporada. Una vez resuelto su futuro, viajó a Oakland, Estados Unidos, para tener actividad con la Selección Mexicana.

Santiago Giménez se queda en el Milán | AP

La selección comandada por Javier Aguirre se prepara para enfrentar a Japón y Corea del Sur este 6 y 9 de septiembre, respectivamente. Este parón de selecciones tiene como propósito continuar con la preparación de cara al Mundial 2026, razón por la que el 'Vasco', llamó a sus mejores hombres dónde destacan nombres como el del propio Santiago Giménez y Raúl Jiménez.

Tras el parón de selecciones, finalmente reportará con el Milán, donde buscará hacerse de la titularidad que peleará con el francés Christopher Nkunku, recién fichado por los rossoneros.

Santiago Giménez buscará ser figura en Selección

El 'Bebote' ha formado parte de la selección que conquistó la Copa Oro en 2023 y la más reciente, en 2025. Sin embargo, son muchos los cuestionamientos que ha recibido por sus actuaciones cuando juega para México.

Giménez ya tuvo minutos esta campaña con los italianos | AP

En el conjunto azteca parece que a día de hoy inicia detrás de Raúl Jiménez como delantero titular, quien también ya reportó este lunes con la selección y genera el dilema sobre quien arrancará el duelo frente a Japón.

El delantero del Milan espera cambiar su suerte con el combinado nacional, dónde solo ha logrado anotar cinco tantos con la camiseta tricolor.

