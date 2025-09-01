La Guardia Urbana detuvo las obras en el Camp Nou tras operar sin licencia

Las obras en el Estadio Camp Nou se detuvieron el pasado domingo, esto, después de que la Guardia Urbana procediera luego de que se diera cuenta de que se estaba trabajando en un día no laboral para las construcciones, por lo que desalojaron al personal que se encontraba trabajando en el estadio del FC Barcelona.

La Guardia Urbana se presentó y desalojó a los trabajadores de la empresa Limak, levantó un acta de derechos y puso una demanda a Limak por 300 euros, el Barcelona tiene permiso para trabajar en su estadio de lunes a viernes de 8:00 a 00:00, mientras que los sábados tienen permitido trabajar de 10:00 am a 20:00 hrs.

Las obras del FC Barcelona se detuvieron el domingo |@Barca_Total_|

A pesar del desalojo, se espera que la obras continúen con normalidad este lunes, aunque, todo parece indicar que el regreso del FC Barcelona a su estadio demorará más de lo anticipado.

Jugar el 14 de septiembre luce difícil

Aunque la directiva del club blaugrana aseguró que están interesados en volver al Camp Nou para el encuentro ante Valencia, se sabe que luce complicado volver, aunque ya consiguieron el Certificado de Final de Obra.

El Barcelona sabe que tiene que esperar el visto bueno, tanto del Ayuntamiento como de la Guardia Urbana, los Bomberos y Protección Civil, hasta el momento, se analiza jugar frente al equipo "Ché" en el Estadi Johan Cruyff.

