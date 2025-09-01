¿No salió lo planeado? Se ventila video del trofeo de Leagues Cup con el nombre de Inter Miami como campeón

Momento bochornoso se vivió en la Final de la Leagues Cup, desde todos los ángulos posibles, entre el Seattle Sounders e Inter Miami dentro del Lumen Field, y es que el escupitajo de Luis Suárez a una persona de avanzada edad no fue lo único que llamó la atención.

La Final dejará muchos precedentes más allá de los sucedido en el terreno de juego que terminó con goleada cómoda para los locales para alzar por primera vez el título de la competición entre Liga MX y MLS.

Leagues Cup l X:LeaguesCup

Así sucedió

Y es que, durante la transmisión del encuentro se pudo observar el momento en que fue borrado el nombre del Inter Miami como campeón de esta edición; los organizadores tuvieron que echar un ‘planchazo’ para colocar el de Seattle Sounders.

Inter Miami l CAPTURA

Todo ocurrió después de la proclamación del equipo local, sobre el terreno de juego, cuando ya se disponía el trofeo a ser entregado para el equipo ganador; sin embargo, tuvieron que enmendar el pequeño detalle.

Finalmente, el nombre fue colocado y Seattle Sounders pudo alzar por primera vez la Leagues Cup en su historia, en una edición que no tuvo rival alguno tras encaminar su llegada hasta la Final con victorias contundentes en su gran mayoría.

Trofeo l X:LeaguesCup

Caos en la Final

A este suceso se le sumó previamente la intensa pelea que sostuvieron jugadores de ambos equipos que terminó con escupitajo de Luis Suárez sobre el rostro de un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders.

