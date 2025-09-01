Cierre de traspasos: Así van los fichajes internacionales al momento

Se mueven las últimas piezas en el mercado de pases a nivel mundial, los traspasos de pánico empiezan hacerse oficial en los respectivos equipos de alto calibre en las mejores ligas de Europa para enfrentar el comienzo de una nueva temporada.

Premier League

Chelsea ha adquirido en las últimas horas la llegada de Facundo Buonanotte en calidad de cedido desde el Brighton hasta final de temporada. Cabe mencionar que el mediocampista ofensivo pasó su reciente campaña con Leicester City.

Chelsea l CAPTURA

Por su parte, el Leicester City también obtuvo la cesión de Julián Carranza, de 25 años, procedente del Feyenoord. El delantero argentino, llega por una temporada, estuvo en días pasados sonando para una posible llegada a Rayados de Monterrey.

Wolverhampton ha dado un zarpazo en el mercado de traspasos con la llegada del delantero nigeriano Tolu Arokodare procedente del Genk de Bélgica que firma por las próximas 4 temporadas con opción a un año adicional.

Más fichajes

Bayer Leverkusen se llevó los reflectores al despedir a su director técnico Erick ten Hag en tan solo dos partidos disputados en la Bundesliga. Las Aspirinas también oficializaron la llegada de Equi Fernández procedente del Al-Qadsiah de Arabia Saudita.

Leverkusen l CAPTURA

El paraguayo Julio Enciso deja al Brighton de Inglaterra para firmar por 4 temporadas con el Strasbourg. En España, Nicolás González fue anunciado como nuevo jugador del Atlético de Madrid, el argentino llega cedido desde la Juventus.

A falta de oficializarse

Mientras tanto, lo que ya se cocina para concretarse de inmediato es la llegada de Alexis Sánchez al Sevilla. La compra definitiva de Anthony del Betis al Manchester United. La ‘estratosférica’ compra del Liverpool por Alexander Isak al Newcastle. Nicolas Jackson del Chelsea al Bayern Munich y especialmente el intercambio entre Milan y la Roma con Santiago Giménez-Artem Dovbyk entre los más destacados.

Santi con destino a la Roma l X:Santgimenez_

