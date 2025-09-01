¡Ni en la Liga MX! Bayer Leverkusen despide a Erick ten Hag con tres partidos dirigidos

El Bayer Leverkusen hizo oficial la salida de Erick ten Hag. El conjunto alemán le dio las gracias con tan solo dos partidos dirigidos en la Bundesliga y uno más dentro de la primera ronda de DFB Pokal a inicios de la temporada.

A través de un comunicado que la decisión fue tomada por parte del Comité de Accionistas que se encarga de supervisar el funcionamiento del club y en la que expresa que fue recomendación desde la dirección del equipo.

“El Bayer O4 Leverkusen ha despedido al entrenador Erik ten Hag con efecto inmediato. Así lo ha decidido el Comité de Accionistas, órgano supervisor del club, por recomendación de la dirección del Bayer 04. El cuerpo técnico asistente se hará cargo provisionalmente de los entrenamientos”, destaca el comunicado.

Buscan un proyecto sólido

Por su parte el director general deportivo resaltó la salida del neerlandés asegurando que no veía un proyecto sólido tras las primeras dos jornadas: “Las últimas semanas ha demostrado que, con esta composición, no es posible construir un equipo nuevo y exitoso”.

“Creemos firmemente en la calidad de nuestro equipo y ahora haremos todo lo posible para dar los siguientes pasos en su desarrollo con una nueva configuración”, terminó por recalcar Simon Rolfes ante esta situación.

Números del DT

Erick ten Hag se va tras tener poco tiempo en la dirección técnica, el neerlandés apenas pudo dirigir tres encuentros; el primero de ellos en la goleada del Leverkusen sobre el Sonnenhof en la Pokal; sin embargo, los primeros dos resultados en Bundesliga sin victoria terminaron por sentenciar al entrenador; 2-1 ante Hoffenheim y 3-3 ante Werder Bremen.

