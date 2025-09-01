¡Sin equipo! Fichaje de Memo Ochoa con Burgos se cae de último minuto

Continúa sin equipo. A pesar de que reportes indicaban que Burgos tenía amarrado el fichaje de Guillermo Ochoa, las negociaciones entre el club y el jugador se han caída y 'Memo' no llegará al club español como todo apuntaba.

Se cae fichaje de Ochoa con Burgos | IMAGO7

Este lunes por la mañana Guillermo Ochoa se encontraba en la casa club de Burgos en España, sin embargo, en cuestión de horas las condiciones cambiaron y el fichaje terminó por caerse en la tarde.

De acuerdo a César Luis Merlo, pese a que ya existía un acuerdo de palabra entre jugador y club, diferencias contractuales de último momento ha generado que Guillermo Ochoa decida no firmar con Burgos, aunque también existe la versión del club en la que se niega que haya existido cambios en el acuerdo.

Memo Ochoa sigue buscando equipo | IMAGO7

Ochoa sigue buscando equipo

El mercado de fichajes en gran parte de Europa cierra este lunes, aunque en principio esto no sería un gran problema para Guillermo Ochoa, pues el arquero mexicano es agente libre tras terminar contrato con el AVS Futebol.

Mundial 2026 en riesgo

A los 40 años, Guillermo Ochoa busca con urgencia un equipo -de preferencia en Europa-, para mantenerse en activo por lo menos una temporada más y de esta manera estar disponible para ser llamado por el 'Vasco' Aguirre al que sería su sexta Copa del Mundo, de lo contrario su llamado estaría en riesgo.

Ochoa busca llegar a su sexta Copa del Mundo | IMAGO7

