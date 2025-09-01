¿Cuáles son las ligas europeas donde todavía puede firmar Memo Ochoa?

Paco Memo se está quedando sin tiempo para encontrar un equipo donde se pueda preparar de cara a la Copa del Mundo del 2026, el mercado de fichajes en las grandes ligas del futbol europeo cerró este 1 de septiembre y las opciones del arquero mexicano para jugar en Europa se han reducido considerablemente.

Con el traspaso fallido del arquero cinco veces mundialista con la Selección Mexicana al Burgos CF de la segunda división de España, Ochoa tiene pocas opciones en Europa, siendo el mercado ruso, el portugués, el belga, el griego, el turco y el polaco los que siguen abiertos.

El futbol ruso cierra sus registros de fichajes el próximo 11 de septiembre, en esa liga hay dos mexicanos, Luis Chávez con el Dinamo de Moscú y César Montes, que juega en el Lokomotiv de Moscú.

En Bélgica, donde ya jugó Ochoa, el cierre de fichajes es hasta el 8 de septiembre, aquí juega César Huerta y Paco Memo ya tuvo una experiencia en esta liga, cuando jugó con el Standard de Lieja.

En Polonia, el cierre de la ventana de transferencias también es el 8 de septiembre, misma fecha que cierran el Bélgica, además de la opción del futbol de Grecia, que cierra su ventana de traspasos el 12 de este mes.

Turquía es otra opción, la liga otomana cierra sus registros el próximo 11 de septiembre, mientras que la liga de Portugal, donde Ochoa tuvo su última experiencia, cierra la ventana de transferencias el próximo 15 de septiembre.

Qué otras ligas cierran sus transferencias en este mes

Fuera del futbol europeo, Paco Memo tiene opciones de jugar en la Liga MX, que cierra su ventana de transferencias el próximo 12 de septiembre, además de las ligas de Costa Rica (17 de septiembre), El Salvador (12 de septiembre), Guatemala (22 de septiembre) y Nicaragua (19 de septiembre).

Fuera de Europa y de la Concacaf, Francisco Guillermo Ochoa tiene la oportunidad de jugar en el futbol de Arabia Saudita, donde el mercado de fichajes se cierra hasta el próximo 10 de septiembre.

