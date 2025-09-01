Miembro del cuerpo técnico del Sounders bromea sobre el escupitajo de Suárez: "Esperaba la mordida"

El miembro del staff del Seattle Sounders salió del estadio asegurando que el escupitajo no estaba en su imaginación cuando lo encaró Suárez
Marcos Olvera García
| 2025-09-01
El miembro del staff del Sounders bromeó con el incidente
El miembro del staff del Sounders bromeó con el incidente
|
FOTO TOMADA DEL VIDEO
El miembro del staff del Seattle Sounders salió del estadio asegurando que el escupitajo no estaba en su imaginación cuando lo encaró Suárez
Marcos Olvera García
| 01 Sep, 2025

Después de la Final de Leagues Cup, donde el Inter Miami cayó goleado ante el Seattle Sounders, Luis Suárez se enfrascó en una bronca con un miembro del staff del equipo de Seattle.

En la calentura del momento, y a pesar de la intervención de Óscar Ustari, Suárez terminó escupiéndole al miembro del cuerpo técnico, quien terminó bromeando sobre lo sucedido.

 

 

Tras la finalización del partido, el miembro del staff salió bromeando, asegurando que él esperaba que Suárez le mordiera, lo que el escupitajo le pareció el menor de los incidentes.

Hasta el momento, no hay noticias o informes sobre una posible sanción de la Major League Soccer sobre el exdelantero del FC Barcelona y del Atlético de Madrid.

Suárez en el momento de agredir al miembro del cuerpo técnico
Suárez en el momento de agredir al miembro del cuerpo técnico|
