Miembro del cuerpo técnico del Sounders bromea sobre el escupitajo de Suárez: "Esperaba la mordida"

Después de la Final de Leagues Cup, donde el Inter Miami cayó goleado ante el Seattle Sounders, Luis Suárez se enfrascó en una bronca con un miembro del staff del equipo de Seattle.

En la calentura del momento, y a pesar de la intervención de Óscar Ustari, Suárez terminó escupiéndole al miembro del cuerpo técnico, quien terminó bromeando sobre lo sucedido.

“Esperaba la mordida” JAJAJAJAJA



–El auxiliar de Seattle que fue escupido por Luis Suárez pic.twitter.com/2Tyv3ooh5o — Martinalgui (@MartinoliCuri) September 1, 2025

Tras la finalización del partido, el miembro del staff salió bromeando, asegurando que él esperaba que Suárez le mordiera, lo que el escupitajo le pareció el menor de los incidentes.

Hasta el momento, no hay noticias o informes sobre una posible sanción de la Major League Soccer sobre el exdelantero del FC Barcelona y del Atlético de Madrid.

