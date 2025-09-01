Alexander Isak lanza primeras palabras como jugador del Liverpool: “Quiero hacer historia”

Liverpool hizo oficial la llegada de Alexander Isak procedente del Newcastle United con la costosa cantidad de 150 millones de euros, rompiendo así el mercado y posicionándose como uno de los traspasos más caros en el futbol.

Isak l liverpoolfc.com

El delantero suceso dejó sus primeras palabras como jugador de los ‘Reds’ en la que mencionó que llega en busca de hacer historia además de reconocer la grandeza del club al que llega.

“Es una mezcla de lo que el club está creando, pero lo que están construyendo sobre lo que el club ya es. La historia del club. Si tengo la oportunidad de ser parte de esto, quiero hacer historia. Quiero ganar trofeos”, resaltó en entrevista con el club.

Liverpool l liverpoolfc.com

Una motivación

Isak aseguró que su llegada y vestir la camiseta del actual campeón de la Premier League es una motivación: “En última instancia, esa es la mayor motivación para mí y creo que este es el lugar perfecto para crecer aún más y llevar mi juego al siguiente nivel y ayudar al equipo”.

Un paso más en su carrera

“Siento que este es el siguiente paso para mí en mi carrera. Estoy muy contento de que se me haya dado esta oportunidad y estoy muy motivado para hacer algo bien con ella”, catapultó el sueco.

Finalmente, elogió: “Creo que todos sabemos lo que es el Liverpool, la afición y también lo que es. Así que, sí, estoy deseando poder vivir esa experiencia”.

Premier League l liverpoolfc.com

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NEYMAR LANZA DARDO A CARLO ANCELOTTI TRAS QUEDAR FUERA DE LA CONVOCATORIA DE BRASIL