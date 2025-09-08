América celebra el cumpleaños de André Jardine en plena preparación para el Clásico Nacional

América vivió una jornada especial este lunes 8 de septiembre, ya que además de continuar con los entrenamientos rumbo al Clásico Nacional del Apertura 2025, celebró el cumpleaños número 46 de su director técnico, André Jardine.

El estratega brasileño, tricampeón de la Liga MX con las Águilas, recibió un mensaje de felicitación a través de las redes sociales oficiales del club, al que se sumaron aficionados con muestras de apoyo. Durante la práctica matutina, el equipo interrumpió brevemente la sesión para reconocer al entrenador.

América no perdió la oportunidad de felicitar a Jardine | X: @ClubAmerica

Antecedentes de Jardine frente a Chivas

Desde su llegada, André Jardine ha impuesto dominio en los partidos contra Chivas. Hasta el momento registra seis victorias, cinco empates y solo dos derrotas frente al Rebaño. Además, bajo su mando, América no ha perdido una fase de eliminación ante su acérrimo rival.

Las dos derrotas sufridas ante el Rebaño ocurrieron en la Concacaf Champions League, aunque en ambas ocasiones los azulcremas avanzaron gracias al marcador global. Según los reportes de la prensa, hasta el momento Jardine cuenta con plantel completo, aunque está por verse si jugadores como Allan Saint-Maximin saldrán en el once titular.

Jardine tiene un historial favorable ante Chivas | IMAGO 7

América vs Chivas: fecha, hora y sede

El Clásico Nacional del Apertura 2025 se disputará el sábado 13 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes. El compromiso está programado a las 21:15 horas (tiempo del centro de México). El compromiso podrá seguirse por la señal de Canal 5 y TUDN.

Jardine tratará de celebrar sus cumpleaños con victoria ante Chivas | IMAGO 7