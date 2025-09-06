¡De crack! Allan Saint-Maximin saca la magia y se queda cerca de un golazo

El refuerzo azulcrema sigue dando de qué hablar con su talento en el terreno de juego, defendiendo los colores azulcremas

Aldo Martínez
6 de Septiembre de 2025
Allan Saint-Maximin en América
Allan Saint-Maximin en América | IMAGO7

Se disputó la Fecha FIFA en el primer fin de semana de septiembre, sin embargo, las acciones no paran para las Águilas del América, quienes aprovecharon el parón de la Liga MX para jugar un amistoso en Estados Unidos, donde su refuerzo, Allan Saint-Maximin, se robó los reflectores.

Festejo de Maximin I IMAGO7

'Un jugador diferente'

Durante el amistosos entre DC United vs América, el atacante francés, volvió a demostrar calidada en el juego, pues su velocidad, agilidad y potencia lo hicieron sobresalir rápidamente entre los 22 futbolistas.

Una de las jugadas que hicieron que el jugador de 28 años acaparará los reflectores, fue durante el primer tiempo del juego, cuando tras recibir el balón a mitad de campo, Maximin puso el pie en el acelerador y logró dejar atrás a toda la defensa rival, soltando un oyente disparo que desafortunadamente pegó en el palo izquierdo.

Tras el disparo y la jugada de Maxi, la afición y los comentaristas no dudaron en mostrar sus respetos sobre la calidad del jugador, incluso el ídolo del América, Carlos Reinoso, llenó de elogio al francés, asegurando que es ‘un jugador diferente’.

Se espera que la mejor versión de Saint-Maximin llegué la próxima semana, cuando las Águilas del América reciba a las Chivas Rayadas del Guadalajara en el Clásico Nacional de la Liga MX.

Víctor Dávila y Maximin I IMAGO7

TE PUEDE INTERESAR

Santos se corona en el Torneo Internacional de Sub-17

Santos | 06/09/2025

Santos Laguna se corona en el Torneo Internacional de Sub-17 tras imponerse a Orlando City
América vs DC United EN VIVO Amistoso Internacional

América | 06/09/2025

América vs DC United EN VIVO Amistoso Internacional
¡Ídolo nacional! Uruguay se rinde ante Búfalo Aguirre y lo catalogan como &quot;héroe&quot;

Internacionales | 06/09/2025

¡Ídolo nacional! Uruguay se rinde ante 'Búfalo' Aguirre y lo catalogan como "héroe"
Te recomendamos
Víctor 'Pocho' Guzmán explota: “Nadie me avisó nada en Chivas, me enteré por mi representante”
Futbol
Liga MX
Club América

LO ÚLTIMO

 