¡De crack! Allan Saint-Maximin saca la magia y se queda cerca de un golazo

Se disputó la Fecha FIFA en el primer fin de semana de septiembre, sin embargo, las acciones no paran para las Águilas del América, quienes aprovecharon el parón de la Liga MX para jugar un amistoso en Estados Unidos, donde su refuerzo, Allan Saint-Maximin, se robó los reflectores.

Festejo de Maximin I IMAGO7

'Un jugador diferente'

Durante el amistosos entre DC United vs América, el atacante francés, volvió a demostrar calidada en el juego, pues su velocidad, agilidad y potencia lo hicieron sobresalir rápidamente entre los 22 futbolistas.

Una de las jugadas que hicieron que el jugador de 28 años acaparará los reflectores, fue durante el primer tiempo del juego, cuando tras recibir el balón a mitad de campo, Maximin puso el pie en el acelerador y logró dejar atrás a toda la defensa rival, soltando un oyente disparo que desafortunadamente pegó en el palo izquierdo.

¡Impresionante lo de Maxi! 😱



Desde atrás de la mitad de la cancha se echó el equipo al hombro, arrancó con el balón, se deshizo de cuantos se le pusieron enfrente y, casi sin pensarlo, sacó un disparo potente que terminó estrellándose en el poste. 🔥⚽pic.twitter.com/rJOYN5O73R — 🦅DIOS CUAUHTEMOC🦅 (@D1OSCuauhtemoc) September 6, 2025

Tras el disparo y la jugada de Maxi, la afición y los comentaristas no dudaron en mostrar sus respetos sobre la calidad del jugador, incluso el ídolo del América, Carlos Reinoso, llenó de elogio al francés, asegurando que es ‘un jugador diferente’.

Se espera que la mejor versión de Saint-Maximin llegué la próxima semana, cuando las Águilas del América reciba a las Chivas Rayadas del Guadalajara en el Clásico Nacional de la Liga MX.

Víctor Dávila y Maximin I IMAGO7