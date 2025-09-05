¡Está en su Prime! Sudamérica se rinde ante Liga MX: “Respeten a la Liga Mexicana”

La Liga MX vive uno de sus mejores momentos ante los ojos del mundo, las recientes contrataciones desde Europa combinado con futbolistas sudamericanos han hecho voltear al futbol mexicano, ahora en Conmebol, dentro de las Eliminatorias, han dejado impresionados al ‘Cono Sur’.

Tras la primera jornada de esta Fecha FIFA en Sudamérica no ha pasado desapercibido el nivel que han mostrado en especial Rodrigo Aguirre y Sebastián Cáceres, actuales jugadores del América.

Uruguay selló su pase a la próxima Copa del Mundo gracias a las actuaciones de los americanistas y a través de redes sociales un reconocido influencer del país ‘Charrúa’ llamado Fabriuruguayo hizo resaltar la calidad de la Liga MX y pidió respeto.

“Le quiero decir a todos respeten a la Liga Mexicana que hoy dos grandes jugadores de Uruguay como Rodrigo Aguirre y Cáceres dieron cátedra en Uruguay y vienen de esa gran liga, respeten a la liga mexicana”, resaltó en un video desde su cuenta de TikTok.

Liga MX alimenta a Sudamérica

El influencer uruguayo destacó que Liga MX: “Hoy alimenta a muchos equipos de Conmebol, a muchas selecciones de Conmebol hoy también los mexicanos alimentan, respeten a la liga mexicana, respetan a la liga mexicana, respeten".

Uruguay al Mundial 2026

Uruguay se impuso, a una fecha de la culminación de las Eliminatorias Sudamericanas, 3-0 sobre Perú para clasificarse al Mundial 2026 gracias a los goles de Rodrigo Aguirre, Giorgian De Arrascaeta y Federico Viñas.



