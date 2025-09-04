Liga MX presente en la eliminatoria de CONMEBOL rumbo al Mundial 2026

La actividad de los futbolistas que militan en la Liga MX tuvo un papel determinante en la penúltima fecha de las eliminatorias de la CONMEBOL rumbo al Mundial 2026, con actuaciones decisivas que acercaron a varias selecciones al gran torneo.

Colombia regresará a una Copa del Mundo tras ausentarse en Qatar 2022. El triunfo 3-0 sobre Bolivia contó con la figura de James Rodríguez, jugador del León, quien abrió el marcador. Además, la portería estuvo resguardada por Camilo Vargas, guardameta del Atlas, quien fue clave para asegurar el pase.

Marcó y volvieron al Mundial | AP

Uruguay también selló su boleto mundialista con una contundente victoria 3-0 sobre Perú, en la que hubo protagonismo de futbolistas de la Liga MX. Rodrigo Aguirre, delantero del América, participó con una asistencia y un gol siendo la figura del equipo, mientras que Brian Rodríguez colaboró con un pase para el tanto de Federico Viñas.

Los jugadores de América tuvieron actividad | AP

Por su parte, Ecuador firmó un histórico empate 0-0 como visitante ante Paraguay, el primero en su historia en eliminatorias en suelo guaraní. Pedro Vite, mediocampista de Pumas, fue titular y jugó 93 minutos, consolidándose como pieza importante del combinado tricolor.

Con estos resultados, los jugadores de la Liga MX continúan demostrando su peso en el panorama internacional, aportando goles, asistencias y liderazgo en selecciones que ya escriben su nombre en el Mundial 2026.

Pedro Vite también jugó | AP