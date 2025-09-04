¿Memo Ochoa es opción para Querétaro? Directivo de Gallos rompe el silencio

El futuro de Guillermo Ochoa sigue en el aire tras no haber encontrado equipo en el mercado de verano, sin embargo, hace unos días se especuló que podría regresar a la Liga MX debido a un posible interés de Querétaro.

En respuesta a estas versiones, la directiva de Gallos rompió el silencio y habló sobre Memo, quien es agente libre y puede fichar con cualquier club.

IMAGO7

En entrevista para Capital Noticias, el director deportivo del Querétaro, Álvaro de la Torre, señaló que todo se trata de rumores y negó que el equipo haya hecho algún acercamiento.

“Al final es un rumor, no hay nada de nuestra parte. Ochoa es agente libre, su contrato llegó a término y no tiene fecha hasta el término del mercado de transferencias que contempla la FIFA y todavía quedan unos días más. Al menos nosotros no hemos manejado esta situación”, dijo.

Cabe recordar que, hace unos días, el guardameta mexicano estuvo cerca de firmar con el Burgos FC de la segunda división de España, pero el movimiento se vino abajo de última hora.

IMAGO7

Mundial en riesgo para Ochoa

A sus 40 años, Ochoa aún tiene la ilusión de formar parte de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 y asistir a su sexta Copa del Mundo.

No obstante, Javier Aguirre es consciente que Memo debe estar compitiendo a nivel clubes para poder considerarlo, por lo que su convocatoria corre peligro a poco más de nueve meses de que arranque el certamen.