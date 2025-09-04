Prensa argentina reacciona a botellazo contra Fernando Gago tras derrota vs Xolos

La afición de Necaxa poco a poco empieza a perder la paciencia con Fernando Gago, quien tiene al equipo en la posición 15 de la Liga MX tras siete fechas.

El pasado fin de semana, los Rayos fueron goleados 3-0 por Xolos y sumaron su tercera derrota al hilo, lo que provocó que un seguidor descargara su frustración con el técnico y le aventó una botella de agua.

IMAGO7

"El margen se agota"

En Argentina, esta acción no pasó desapercibida y generó reacciones en los principales medios de comunicación, los cuales también cargaron duro contra Gago.

El Diario Olé señaló que el DT se encuentra "al margen" debido a que Necaxa no ha mostrado mejorías.

"Gago empieza a estar bajo la lupa con un equipo que no rinde, no tiene idea de juego y por el cual se gastó mucho dinero. El margen de error se agota".

Por su parte, La Nación calificó como "lapidarios" los números del entrenador. "Le llegó un bautismo desde la tribuna. El desembarco de Gago en Necaxa había generado expectativas, pero los números son lapidarios: en siete fechas, solo una victoria".