Daniel Ruso Brailovsky advierte a Allan Saint-Maximin

Uno de los grandes jugadores del América que siempre aparece para dar de qué hablar es Daniel ‘Ruso Brailovsky, quien en esta ocasión, durante una entrevista no dudó en mandar un mensaje al nuevo jugador del América, Allan Saint-Maximin.

Ruso Brailovsky en homenaje con América I MEXSPORT

‘Los traemos para que ganen la Final’

Durante una entrevista al ‘Ruso’ en el programa, ‘Línea de 4’, el argentino fue cuestionado sobre el nuevo jugador del América y aunque Brailovsky se cayó en elogios ante el francés, también advirtió que debe levantar el título para ser reconocido en el club.

“El chico tiene una calidad bárbara, es muy rápido, si se pone bien, será difícil pararlo, no creo que se enganche en una estructura que está desde hace tiempo, tiene calidad, pero como he dicho siempre, a los extranjeros los traemos para que ganen la Final, los normales los gana cualquier jugador”, declaró el Ruso.

Gol de Maximin en América I IMAGO7

Maximin cayó de maravilla en América

El jugador de 28 años llegó a las Águilas como la ‘bomba’ del torneo, pese a las malas críticas, el poco tiempo de juego y las especulaciones sobre su estado físico, ‘Maxi’, respondió en sus dos encuentros disputados, anotando un gol en cada uno de ellos.

Tras casi un mes desde su llegada y con la Fecha FIFA de por medio, se espera que el jugador ya pueda salir de titular en el siguiente duelo de la Liga MX, donde por curiosidad o destino, es en contra de las Chivas Rayadas del Guadalajara, por lo que los americanistas esperan encontrar en ‘Maxi’, al verdugo del Rebaño.

Maximin en su debut I IMAGO7